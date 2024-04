Motorista fica ferido após carro capotar em Itapemirim

O motorista de um carro ficou ferido após o veículo capotar na Rodovia ES 060, na localidade de Itaoca, em Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (24).

Leia também: Grave acidente deixa uma pessoa presa às ferragens em Venda Nova

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, os bombeiros foram acionados para ocorrência de capotamento com vítima na Rodovia ES 060, em Itapemirim. Quando os militares chegaram no local, constataram que a vítima já havia sido socorrida para o Hospital Menino Jesus. Os bombeiros apenas tiraram o veículo da pista para que o trânsito fosse liberado.