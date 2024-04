Vídeo mostra momento que jovem é alvejado no meio da rua em Cachoeiro

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o jovem Gabriel da Costa Silva, de 22 anos, é alvejado por disparos de arma de fogo em uma rua do bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última terça-feira (2).

Uma câmera de segurança de um estabelecimento próximo registrou o momento em que dois homens, em uma moto, surgem e o garupa desce e atira contra a vítima que está na calçada. Após o garupa efetuar os diparos, a vítima cai ao chão e o suspeito foge em seguida.

Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e quando a equipe chegou ao local, o médico responsável confirmou a morte de Gabriel. Um jovem, de 18 anos, que estava na pracinha do bairro Amaral, também foi atingido por um disparo no ombro. Ele foi socorrido para o Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes (PPG).

Em nota, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

