Acidente grave em Cachoeiro deixa uma pessoa ferida, diz PM

Um acidente grave envolvendo um carro e um ônibus deixou uma pessoa ferida na Rodovia ES 164, na altura do bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta sexta-feira (26).

Segundo a Polícia Militar, o ônibus seguia na Rodovia ES 164, sentido Soturno x Cachoeiro, quando em uma curva, o motorista perdeu o controle do coletivo, invadiu a contramão de direção e bateu de frente com um Fiat/Pálio, de cor preta.

No impacto da batida, o motorista do carro ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros fez o resgate da vítima, que foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde do paciente não foi informado.