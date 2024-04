MPES reforça apoio às vítimas das fortes chuvas em Bom Jesus do Norte

Representantes do Ministério Público Estadual – MPES estiveram visitando, na última semana, o município de Bom Jesus do Norte. A cidade foi uma das mais afetadas pelas fortes chuvas ocorridas no final de março.

Em reunião com o prefeito Toninho Gualhano (PMN) e representantes do Corpo de Bombeiros, os membros do MPES estiveram conhecendo o atual cenário do município e demonstraram preocupação com a força de Fake News e como a desinformação impacta no andamento de trabalhos pautados na seriedade.

Na oportunidade, estiveram presentes a procuradora do Estado do Espírito Santo, Drª Luciana Andrade, Dr. Francisco, que assumirá futuramente a vaga nesta área, a promotora de Bom Jesus do Norte, Drª Aparecida Bazani e o promotor de Apiacá, Dr. Veraldo.

O MPES está acompanhando as medidas de enfrentamento aos danos e oferecendo apoio à população atingida.

Crédito: PMBJN