Muita droga! PM apreende quase 10 mil pinos de cocaína no ES

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), apreendeu mais de 8 mil pinos de cocaína em duas apreensões diferentes nos bairros Parque Residencial Tubarão e Costa Dourada, em Serra, na última terça-feira (9).

Segundo a PM, a primeira apreensão ocorreu no bairro Parque Residencial Tubarão. Durante à tarde, equipes da Força Tática receberam uma denúncia anônima informando que um homem em uma motocicleta estaria transportando drogas para o bairro Serra Dourada.

No entanto, com as informações repassadas na denúncia, os militares intensificaram o patrulhamento na região e localizaram o suspeito, junto com o veículo suspeito, na entrada do bairro Parque Residencial Tubarão. Ao perceber a aproximação das guarnições, o homem de 27 anos fugiu, o que aumentou ainda mais a suspeita dos policiais.

Diante da atitude do indivíduo, as equipes iniciaram um acompanhamento utilizando sinais sonoros e luminosos, porém as ordens de parada foram desobedecidas. Em um dado momento, o piloto da motocicleta perdeu o controle do veículo e caiu. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e abordado pelas equipes.

Durante as buscas, foram encontrados 8.907 pinos de cocaína separados em sacos plásticos, guardados em uma bolsa vermelha que o suspeito carregava. A elevada quantidade de drogas totalizou um peso de mais de 19 quilos. O suspeito, com o material apreendido, foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra.

Já a segunda apreensão aconteceu durante à noite, no bairro Costa Dourada, região da Grande Jacaraípe, na Serra. Policiais militares estavam em patrulhamento a pé pelo bairro. Foi quando, ao passarem por uma casa com o portão aberto, viram uma carga de cocaína embalada e pronta para ser comercializada.

Nesse momento, um homem de 18 anos se aproximou do local dizendo ser morador da residência, confessando ser o proprietário dos entorpecentes encontrados pelos militares. O indivíduo ainda disse que recebeu essa carga de droga e mais uma outra que havia no interior do imóvel para armazenar, separar e traficar.

A mãe do suspeito autorizou que a equipe entrasse na residência e realizasse buscas no local. No quarto do homem, foi encontrada mais uma carga de cocaína, totalizando 1.004 pinos apreendidos. O suspeito e os entorpecentes foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra.