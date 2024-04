Muita coisa! Quase 2 mil unidades de drogas são apreendidas no ES

A Polícia Militar apreendeu quase 2 mil unidades de drogas durante patrulhamento realizado em bairros da Grande Vitória, no Espírito Santo, na noite da última terça-feira (2).

A PM informou que no bairro Vera Cruz, em Cariacica, por volta de 22h, militares da Força Tática do 7º Batalhão detiveram um jovem de 23 anos. As equipes visualizaram o suspeito com uma arma de fogo na varanda de uma residência. Ele ainda tentou fugir, mas logo foi abordado e detido. Com ele foram apreendidos uma submetralhadora com dois carregadores, 44 munições calibres 9mm, 60 pinos e 45g de cocaína e vasto material para embalo de drogas.

No bairro Argolas, em Vila Velha, militares da 17ª Companhia Independente apreenderam duas capas de colete balístico, três portas algemas, três coldres, 17 munições, três cartelas de munições 380, 784g de crack, 528g e 731 pinos de cocaína, duas balanças de precisão, um aparelho celular, documentos pessoais e materiais para embalo de drogas. Um homem de 38 anos foi detido na ação. A polícia chegou até o suspeito após receber denúncia, informando o ponto em que o homem escondia a droga. O suspeito ainda tentou dispensar o material.

Além disso, no bairro Gurigica, na localidade conhecida como Floresta, em Vitória, militares da Força Tática do 1ª Batalhão avistaram três suspeitos em posse de arma e mochilas. O trio foi visto entrando em uma residência, sendo feito o cerco no local. Eles foram abordados e detidos, sendo um jovem de 20 anos e dois adolescentes de 17 e 16 anos.

Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, 27 munições dos mesmos calibres, um simulacro de pistola, 168 buchas de maconha, 123 pinos de cocaína, 113 pinos de crack, 88 unidades de haxixe, quatro unidades de Skank, cinco frascos de black lança, dois rádios de comunicação, uma balança de precisão, uma folha com anotações do tráfico e R$229,00 em espécie.

Já no município de Serra, no bairro Santiago, militares do 6º Batalhão se depararam com suspeitos comercializando drogas e portando arma. Eles fugiram assim que notaram a presença policial e não foram mais localizados.

No entanto, no trajeto da fuga, os PMs encontraram 293 pinos de cocaína, 90 buchas de maconha, 156 pedras de crack, 40 unidades de haxixe, um carregador de pistola e uma munição.