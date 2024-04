Muita droga! Cão da PM apreende materiais usados no tráfico no ES

Policiais militares da Força Tática do 6⁰ Batalhão apreenderam uma grande quantidade de drogas, no bairro Jardim Limoeiro, em Serra. A ação ocorreu na noite do último sábado (20), e contou com o apoio do cão de faro Apollo.

Segundo a Polícia Militar, os militares avistaram suspeitos fugindo para uma região de mata, localizada no bairro Jardim Limoeiro. No entanto, os policiais foram ao local e aplicaram o cão Apollo, especialista na detecção de drogas e armas.

Contudo, Apollo realizou buscas e os militares apreenderam, ao todo, 556 pinos de cocaína e 24 papelotes da mesma droga, 180 buchas de maconha, 119 unidades de haxixe, 306 pedras de crack e quatro frascos de loló.

Leia também: Homem é detido com pistola calibre 380, em Marataízes

Diante disso, todo o material apreendido foi encaminhado pela PM para a 3ª Delegacia Regional. Nenhum suspeito foi detido no momento da ocorrência.