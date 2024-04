Homem é detido com pistola calibre 380, em Marataízes

Na tarde desse sábado (20), policiais militares estavam em patrulhamento em um evento em via pública no bairro Santa Rita, em Marataízes. Após abordagem, foi encontrada uma pistola calibre 380 no carro de um suspeito.

Tudo começou quando, durante o evento, avistaram o indivíduo. O mesmo, ao notar presença da guarnição, se deslocou rapidamente para um veículo e guardou um objeto suspeito que retirou da cintura.

Nesse momento, a equipe realizou a abordagem. Durante a busca pessoal, nada foi encontrado, mas no veículo, os militares encontraram uma pistola calibre 380 carregada com seis munições. O suspeito, de 32 anos, foi encaminhado à 9a Delegacia Regional de Itapemirim.