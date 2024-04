Mulher cai de cavalo desgovernado em Jerônimo Monteiro

Na tarde deste domingo (21) uma mulher sofreu uma queda enquanto andava a cavalo, no Centro de Jerônimo Monteiro. De acordo com populares que presenciaram o acidente, o cavalo estava desgovernado.

Pessoas que moram perto do local do acidente disseram que o socorro demorou cerca de uma hora para atender a vítima. Primeiro teria chegado a ambulância da cidade, depois o SAMU do município de Alegre e somente depois desse tempo, o SAMU de Cachoeiro de Itapemirim. A vítima teria sido levada para Cachoeiro em estado grave.

Os registros feitos pelos populares mostram a presença da PM no local. Entramos em contato, mas ainda não obtivemos retorno.

Mais informações em breve.