Mulher morre após ficar com vestido preso em corrente de moto

Uma mulher morreu em Esperantina, cidade no interior do Piauí, após a barra do vestido ter ficado presa na corrente de uma motocicleta. Com a roupa enroscada no veículo, Gildete Batista da Costa foi puxada pela força da corrente o que fez com que caísse da moto batendo a cabeça no chão. O acidente aconteceu no dia 25 de março.

Quinze dias após a internação, a mulher faleceu no Hospital de Estadual Dirceu Arcoverde, na última quarta-feira (10). A informação foi confirmada pelo chefe do Departamento Municipal de Trânsito de Esperantina, João Barros. Segundo ele, a mulher estava indo para a igreja quando o acidente aconteceu.

De acordo com Sávio Carvalho, chefe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no município, Gildete teve um trauma cranioencefálico (TCE) grave, mas estava consciente durante o socorro. “O SAMU foi acionado às 18h49, além do TCE, ela estava sem sinais de fratura, consciente mas um pouco desorientada”, relembra.

Segundo Carvalho, a equipe de médicos que atendeu a ocorrência identificou que a mulher não estava com capacete no momento da queda.

De acordo com Carvalho, durante o trajeto até o hospital, Gildete estava com sinais vitais dentro da normalidade sendo constatada apenas uma alteração na pressão arterial. A mulher passou duas semanas internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) devido a gravidade do trauma, mas não resistiu aos ferimentos.

