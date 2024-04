Motorista de aplicativo é detido no ES com carro roubado no Rio

Um motorista de transporte por aplicativo, de 36 anos, foi detido pela Guarda Municipal de Vitória (GCMV) com um carro que havia sido roubado no Rio de Janeiro. A ação foi na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, no final da manhã desta segunda-feira (15).

O carro foi tomado das mãos de um empresário de 36 anos no início do mês de março, no Rio. A vítima descreveu que um veículo azul o fechou no trânsito. Três homens armados, um deles com um fuzil, desembarcaram e obrigaram o empresário a sair do carro e a entregar o celular. Um dos suspeitos tomou o carro e saiu em disparada, sendo seguido pelos comparsas.

Aqui no Espírito Santo, o carro roubado estava com outra placa. “De acordo com levantamento da Gerência de Inteligência, o veículo circulava com uma placa diferente da original. Quando a equipe da Guarda de Vitória realizou a abordagem, encontrou o motorista de aplicativo e um passageiro, mas nada de ilícito. Ao verificarmos os itens de identificação, foi possível perceber que haviam sido adulterados”, detalhou o inspetor Bruno Silva.

O passageiro foi revistado e liberado. Já o motorista foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde prestará depoimento à autoridade competente.

Clone

Uma advogada, de 31 anos, foi detida pela Guarda Civil Municipal de Vitória com um carro clonado, em Jardim Camburi, Vitória.

A abordagem foi feita por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), na noite da última sexta-feira (12), após ser acionada pela Gerência de Inteligência da Guarda de Vitória. A informação que nos foi repassada é que o veículo original estaria circulando em São Paula e o clone aqui em Vitória.

“Ao realizarmos a abordagem, a advogada informou que havia saído do trabalho, na Serra, e que parou no bairro Jardim Camburi apenas para lanchar. Ela também informou que circulava com o veículo havia uma semana e que seria do pai dela”, detalhou o inspetor Prevedello.

A advogada foi levada para a Delegacia Regional da capital, onde seria ouvida pela equipe de plantão. Já o veículo foi apreendido e encaminhado para um pátio autorizado em Cariacica.