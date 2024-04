Mundo do trabalho: especialistas debatem tendências em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim sedia, nesta terça-feira (30), seminário que visa debater os desafios e potencialidades do mercado de trabalho na região Sul do Espírito Santo.

O encontro será realizado, a partir das 8h, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Cachoeiro, na Av. Monte Castelo, 96, bairro Independência.

“O Mundo do Trabalho no Sul do Espírito Santo: empregabilidade, vulnerabilidade e potencialidades territoriais no centro do debate”, reunirá especialistas e autoridades de diversas instituições.

Na programação, consta palestra sobre Turismo de desenvolvimento territorial: oportunidade para geração de trabalho, emprego e renda em regiões com baixo dinamismo económico, que será ministrada por José Antônio Bof Buffon, secretário executivo Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio.

O seminário tratará ainda sobre “A importância dos Conselhos Municipais do Trabalho”, com Dianimer Dutra, conselheira do Conseho Estadual do Trabalho (Ceter) e Diretora de Educação Profissional do SENAC;.

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) também apresentará dados sobre o mercado de trabalho no Sul capixaba, com Antonio Ricardo Freisleben da Rocha, diretor setorial de Integração e Projetos Especiais do instituto.

“A Importância das Ações do Mundo do Trabalho para a Proteção Social”, será abordada pela psicóloga Camila Nogueira Felsky e pela assistente social Cleila Medina de Oliveira, técnicas da Gerencia de Proteção Social Básica (GPSB-Setades).

O seminário é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES).