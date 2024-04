Prefeitura de Castelo abre seleção para profissionais de diversas áreas

A Prefeitura de Castelo tornou público Edital do Processo Seletivo Simplificado n.º 01/2024 para a contratação temporária de profissionais dos níveis de ensino fundamental incompleto e ensino médio para atendimento às necessidades de excepcional interesse público das secretarias municipais.

As inscrições serão realizadas no “Centro de Cultura e Cidadania de Castelo”, localizado na rua Antônio Machado, n.º 118, no Centro da cidade, nos dias 30 de abril, 2 e 3 de maio, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

As contratações destinam-se para os profissionais atuarem nos cargos de mecânico, borracheiro, soldador, serralheiro, carpinteiro, pedreiro, pintor, motorista, motorista categoria D, bibliotecário, operador de serviços de obras públicas e operador de máquinas e veículos especiais.