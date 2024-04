Muqui: mais de 30 toneladas de donativos são destinadas a Mimoso

O município de Muqui fez, nesta quarta-feira (10), o envio total das doações arrecadas para as famílias vítimas das fortes chuvas que devastaram a cidade de Mimoso do Sul em março deste ano.

Aproximadamente, 18 toneladas foram destinadas para a cidade vizinha, entre roupas, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e água mineral.

De acordo com o prefeito de Muqui, Cacalo (PSB), “anteriormente foram muitas doações encaminhadas para lá, totalizando ao todo, desde o dia da tragédia, aproximadamente, 30 toneladas de doações de Muqui para Mimoso”, afirma.

Os donativos foram transportados para Mimoso do Sul por soldados do 38º Batalhão de Infantaria do Exército e do Corpo de Bombeiros Militares do Espírito Santo.

O município de Muqui promoveu uma mobilização, por cerca de duas semanas, para coletar as doações no Ginásio de Esportes “Américo Maia”.