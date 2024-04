Empresa projeta triplicar produção no Sul do ES e gerar mais 200 empregos

O vice-governador e secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), anunciou, nesta quinta-feira (11), mais um importante investimento para o Sul do Estado.

Por meio da sua rede social, ele destacou o projeto de expansão da empresa Paletitas, com sede em Piúma.

“A Paletitas está ampliando a sua fábrica em Piúma. Vai triplicar a sua produção. Investimento de, pelo menos, R$ 40 milhões no Sul do nosso Estado. Além disso, vai ampliar a sua oferta de emprego, trabalho”, relata Ricardo Ferraço.

Ao lado do prefeito de Piúma, Paulo Cola, do deputado estadual Vandinho Leite e do fundador da Paletitas, Wanderson Lamoia, o vice-governador ainda ressaltou o papel do Governo do Espírito Santo em garantir o suporte necessário para que a empresa possa gerar mais oportunidades para os capixabas.

“Além dos 400 empregos, serão mais 200 empregos e, por isso mesmo, nós estaremos apoiando com os nossos meios, com os nossos incentivos, para que a Paletitas continue crescendo e crescendo muito, mostrando para o Brasil que os capixabas sabem produzir sorvete e picolé com muita qualidade”, afirma Ferraço.