Mutirão de consultas oftalmológicas vai atender 400 moradores no ES

Cerca de 400 pacientes vão participar de um mutirão de consultas oftalmológicas neste sábado (27), no novo Ambulatório do Hospital Evangélico. Assim, os atendimentos estão sendo pré-agendados, com prioridade para os munícipes de Vila Velha que aguardam na fila de espera.

Os moradores que vão ser atendidos no mutirão estão sendo contactados pelas equipes das unidades de saúde e também pelo setor de regulação da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha. A ação é para atendimento exclusivo de adultos.

É importante destacar que o usuário que não puder comparecer à consulta, deve informar sobre a ausência, para que outra pessoa possa ocupar a sua vaga. Para o atendimento, precisa estar munido de documento oficial com foto e, se possível, com o cartão do SUS.

Contudo, a iniciativa integra a programação do projeto “De olho no futuro”, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital Evangélico. Aliás, esse é o segundo mutirão de consultas oftalmológicas. Outras iniciativas visando à saúde ocular do cidadão já aconteceram, como uma mobilização para zerar a fila para cirurgia oftalmológica de catarata.

Serviço

Mutirão de consultas oftalmológicas

Data: 27/04 (sábado), a partir das 6 horas

Local: Ambulatório do Hospital Evangélico, em Alecrim

Atendimentos previamente agendados