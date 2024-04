Mutuca é a aposta do PP como pré-candidato em Divino

O Partido Progressista está apostando em Sebastião Mutuca, como pré-candidato no município de Divino de São Lourenço. Ao lado do deputado federal Da Vitória (PP), Mutuca e militantes realizaram um grande movimento de filiação no último sábado (6).

Segundo o ex-vereador da cidade, o mesmo colocou o nome como pré-candidato em Divino, pois busca mudanças para o município e classifica a atual administração como ruim.

Mutuca afirma que já possui o apoio dos partidos PL, PSD, Republicanos e Agir. Além disso, já definiu seu vice, Hélio Motorista.

Crédito: Redes Sociais