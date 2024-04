Romário x Lucy: quem será o pré-candidato do PSB em Alegre?

O PSB no município de Alegre está enfrentando um dilema interno para lançar um pré-candidato para fazer frente ao atual prefeito Nirrô Emerick (PP).

Segundo informações do presidente do PSB no município, Theo Alves Rocha, a cerca de 40 dias atrás o ex-vereador Romário Brasil, havia mencionado que não seria candidato no município, porém, foram surpreendidos com um vídeo onde o ex-vereador aparece ao lado do presidente Estadual, Roberto Gavini afirmando ser o pré-candidato em Alegre.

“A cerca de 40 dias atrás Romário Brasil esteve com o vice-presidente do PSB de Alegre Gustavo Tannure e o informou que não seria mais candidato por questões pessoais. Desde então iniciamos uma conversa com a Lucy Sader. Fomos ao encontro do presidente Roberto Gavini, conversamos, fizemos a filiação e Lucy colocou seu nome a disposição do partido como pré-candidata.

Theo menciona que ainda não conversou com o presidente Estadual do PSB, Roberto Gavini e entende que todos os filiados possuem o direito de colocar o nome para apreciação.

“É natural essa movimentação do Romário, porém não acho normal a forma com que ele conduziu essa movimentação, sem conversar com a executiva municipal. Agora é hora de conversarmos para um entendimento, porém o compromisso da Executiva municipal continua com a Lucy Sader”, menciona o presidente do PSB em Alegre.

Segundo Theo Alves, que a oito anos preside o diretório municipal do partido no município, o PSB está em diálogo com o MDB e PRD para uma possível composição de chapa.

Crédito: Redes Sociais

O que diz Lucy?

Procurada pela reportagem, Lucy Sandero mencionou que recebeu o convite para se filiar ao PSB no dia 8 de março pelos presidentes da executiva municipal e estadual do partido, quando não havia outro pré-candidato disponível.

“Penso na gestão compartilhada com as reais necessidades do povo alegrense e de forma democrática, ouvindo a população. Acredito que posso contribuir significativamente para o desenvolvimento do nosso município, com honestidade e trabalho sério, sempre apoiando o governador Casagrande em qualquer circunstância em que eu estiver”, menciona Lucy.

Sobre a informação de que o ex-vereador Romário Brasil também teria colocado seu nome para a disputa, Lucy mencionou que é democrático e é direito de qualquer cidadão filiado colocar seu nome a disposição.

” Sim, tive conhecimento hoje de que o ex-vereador Romário Brasil também teria colocado seu nome à disposição para ser pré-candidato. Vivemos em uma democracia, e é um direito de qualquer cidadão filiado a partido colocar seu nome à disposição. Contudo, aceitei prontamente o convite pensando em construir uma alternativa para projetarmos um futuro melhor para Alegre, e que aceitei naquele momento, pois não havia outro pré-candidato disponível”, ressalta a servidora pública.

Por WhatsApp a reportagem fez contato com o ex-vereador Romário Brasil, porém, até o fechamento desta matéria, não obtivemos resposta.

Crédito: Redes Sociais