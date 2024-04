Não perca! Inscrições abertas para processo seletivo do MPES

O Ministério Público do Estado Espírito Santo (MPES) está com inscrições abertas para o XXXVIII Processo de Seleção de Estagiárias(os) de Graduação em Administração, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social (Jornalismo), Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Direito, Engenharia Civil, Estatística e História. Assim, a seleção visa ocupar as vagas existentes e formar cadastro de reserva para todas as Promotorias de Justiça do Estado.

Contudo, os valores da bolsa de complementação educacional e do auxílio-transporte para os estagiários foram atualizados. Aliás, a carga horária do estágio é de quatro horas diárias, totalizando vinte horas semanais, e o valor da bolsa de complementação educacional passou a ser de R$ 1.000,00, além de R$ 250,00 para auxílio-transporte.

Vagas

Há vagas de Direito para contratação imediata em Alfredo Chaves (1), Atílio Vivácqua (1), Barra de São Francisco (1), Cachoeiro de Itapemirim (1), Cariacica (7), Fundão (1), Itaguaçu (1), Linhares (1), Mucurici (1), Muqui (1), São José do Calçado (2), Serra (3), Viana (1) e Vitória (10). Também há vagas para contratação imediata para os cursos de Administração (4 vagas) e História (1 vaga).

Aliás, para estagiar no MPES, os estudantes de Direito, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil deverão estar cursando, no mínimo, o 5º período do curso. Para as demais áreas, as(os) candidatas(os) devem estar cursando a partir do 3º período.

Contudo, o processo seletivo será por meio de uma etapa eliminatória e classificatória composta de avaliação objetiva e/ou discursiva, a ser realizada de forma presencial. Todavia, a prova será no dia 30 de abril de 2024, das 14h às 16h30, ainda sem local.

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 18 de abril, pelo formulário eletrônico: https://forms.gle/eS9pjF2fMHyJdL93A

Mais informações sobre a seleção de estagiários estão disponíveis em https://mpes.mp.br/ceaf/selecoes-de-estagiarios/