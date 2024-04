Nater Coop: “Nosso foco é criar soluções para os produtores”

A Nater Coop nasceu Cooperativa Avícola de Santa Maria de Jetiba (Coopeavi), fruta da união de 20 cooperados do município no dia 6 de setembro de 1964. Com o passar dos anos, ganhou novos cooperados, novas marcas e hoje é uma das maiores empresas do segmento de agricultura do Espírito Santo;

“A palavra Nater é uma junção de natureza e terra, e se aproxima de maternidade. Isso significa é uma marca mãe e uma marca família. Trouxemos essa união do cooperativismo aliado ao nosso lema, que é unir famílias que alimentam famílias”, explica o gerente de Negócios de Bovinocultura, Ederson Abeldt.

A cooperativa busca aproximar o consumidor do produtor. “A Nater Coop tem uma responsabilidade social muito grande. Ela cresceu e já soma 22 mil cooperados, e está sempre apoiando os produtores, através de programas de incentivo. Nosso foco é criar soluções para os produtores”, continua Felipe Barreto Petrucci, zootecnista e responsável pelas fábricas de Santa Maria de Jetibá e Baixo Guandu.

A Nater Coop se destaca como uma cooperativa agroindustrial com presença em três estados: Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia, e se estabelece em três frentes de negócios: agro, alimentos e bens de consumo, abrangendo produção, industrialização e venda ao consumidor final.

