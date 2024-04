Neoindustrialização: crescimento industrial do ES pode ser alavancado

Com uma indústria que cresceu 11,1% em 2023, o Espírito Santo pode enxergar na neoindustrialização uma oportunidade para continuar se desenvolvendo. O conceito, adotado para descrever o processo de modernização e evolução industrial, possibilita que as empresas se tornem mais eficientes, integradas, sustentáveis e competitivas, cenário favorável para que o setor continue seguindo o caminho descrito pelos dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

A neoindustrialização valoriza desde a incorporação de tecnologias e processos avançados, a qualificação da mão de obra até a promoção de setores de alta produtividade e valor agregado. Com isso, é possível dizer que ela anda lado a lado com a inovação, um pilar para o desenvolvimento sustentável de qualquer empresa.



Para discutir soluções financeiras que fomentem essa evolução nos estados brasileiros, o Fórum Debate para o Desenvolvimento reúne representantes de instituições ligadas ao desenvolvimento com o tema “Financiamento à neoindustrialização: mobilizando o crédito para a inovação”. O encontro, promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), faz parte de uma série de eventos que abordam o crescimento econômico e sustentável do Brasil e será na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).



Entre os painelistas, está o diretor de Negócios do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Marcos Kneip Navarro, que expõe as linhas de financiamento disponibilizadas pelo banco, como as de inovação e modernização, além de dois importantes Fundos para a economia capixaba: Fundo Soberano e Fortec.



Junto com Kneip, participam do painel o diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, Nelson Barbosa; a superintendente da Área Internacional e de Investimentos Sustentáveis do BNDES, Luciana Tito; o diretor-executivo do BDMG, Edmilson Gama da Silva; o presidente do BRDE, João Paulo Kleinübing; a diretora do KfW Development Bank no Brasil, Saskia Berling; e o presidente da ABDI, Ricardo Cappeli.



Marcos Kneip destaca a importância da participação do banco no evento para a promoção do desenvolvimento sustentável do Espírito Santo.

“Debater soluções financeiras com os principais atores responsáveis pelo fomento do setor produtivo brasileiro é uma oportunidade de compartilhar experiências e aprender novas metodologias de atuação. Essa troca de conhecimento é fundamental para aprimorarmos nossos serviços e tornar o crédito produtivo mais eficiente para as empresas capixabas, especialmente no contexto da neoindustrialização”, afirma Kneip.A programação do Fórum conta também com o lançamento de dois prêmios da ABDE e um painel sobre a política industrial brasileira. Saiba mais!