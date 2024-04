Nota Premiada Capixaba vai distribuir R$ 97,5 mil em sorteio; veja

É hora de cruzar os dedos e torcer: o 28º sorteio do Nota Premiada Capixaba acontece na próxima quinta-feira (25), com transmissão ao vivo na TVE, na Rádio Espírito Santo e também nas redes sociais da emissora. Ao todo, serão distribuídos 12 prêmios, sendo quatro para cada região, Metropolitana, norte e sul.

Leia também: Espírito Santo registra redução nas taxas de pobreza e extrema pobreza

Dos quatro prêmios por região, um será no valor de R$ 20 mil, dois de R$ 5 mil e um de R$ 2.500,00, totalizando R$ 97,5 mil em prêmios para os cidadãos cadastrados. O sorteio será realizado por meio de sistema informatizado, com base em extração da Loteria Federal do último sábado (20).

Já as entidades sociais que participam do programa serão premiadas caso tenham sido indicadas pela pessoa sorteada e também recebem pelo rateio mensal, de acordo com o índice de engajamento social. Pelo sorteio, a entidade ganha o valor equivalente a 50% do prêmio do cidadão contemplado que a tiver indicado. Já o rateio distribui mensamente R$ 164 mil às instituições participantes.

Participarão do sorteio de abril os bilhetes gerados por meio das notas fiscais emitidas entre os dias 1º e 31 de março de 2024. Cada R$ 1,00 em compras vale um ponto e, a cada 50 pontos, é gerado um bilhete para concorrer aos prêmios. O limite de participação a cada sorteio mensal é de até 50 bilhetes por CPF cadastrado no programa.

Os contemplados vão receber mensagem pelo e-mail cadastrado no sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico para que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de 90 dias. A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site do Nota Premiada, além de outras informações relacionadas ao processo do sorteio.

O que é o programa?

O Nota Premiada Capixaba já se consolidou como o maior programa de educação fiscal do Estado, com mais de 123 mil cidadãos cadastrados e 164 entidades sociais credenciadas. O Programa tem como objetivo o fomento da cidadania fiscal, o estímulo à regularização cadastral das empresas e às atividades desenvolvidas por entidades sociais.

Para concorrer, é só se cadastrar, clicando aqui e pedir para incluir o número do seu CPF nas notas fiscais das suas compras. Não é necessário cadastrar os documentos fiscais, pois os pontos são gerados automaticamente.