Novos atendimentos especializados no espectro autista em Jerônimo

A Prefeitura de Jerônimo Monteiro, através da Secretaria Municipal de Saúde, em convênio com o governo do Estado, inaugurou na última semana, na Pestalozzi do município a implantação de novos atendimentos para reabilitação e serviços de saúde para atender pessoas, com até 21 anos, em tratamento do espectro autista.

A partir de agora, a unidade ofertará serviços de psicologia, fisioterapia e fonoaudiologia.

Pacientes, que até então eram levados para atendimento em outras cidades, passarão a receber todos esses serviços no próprio município, com mais segurança, evitando desgaste físico e emocional dos pacientes, das suas famílias e com a mesma qualidade com que eram atendidos fora da cidade.

O evento de inauguração contou com a participação das famílias dos pacientes, de autoridades, do conselho municipal de saúde e de toda a equipe da Pestalozzi, apresentando os novos espaços físicos preparados para essas ofertas tão importantes para a comunidade local.

Fonte: Prefeitura de Jerônimo Monteiro.