Oficinas gratuitas: inscrições abertas para pessoas com deficiência

Estão abertas as inscrições para o primeiro festival de oficinas artísticas com uma programação especialmente voltada e pensada para pessoas com deficiência, o Festival PcD – Pinta, Canta e Dança. Serão mais de 25 horas de oficinas gratuitas durante os dias 15, 16, 17 e 18 de abril, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória.

Leia também: Veja o trajeto da caminhada mais esperada da Festa da Penha

A Oficina de Música será mentorada pelo músico Luiz Amorim, pessoa com baixa visão congênita. Esta oficina é voltada para pessoas com deficiência visual e os inscritos terão uma vivência musical que resultará na composição de uma trilha original coletiva, a ser apresentada como resultado final do curso. A oficina está marcada para acontecer dos dias 15 a 17 de Abril, das 9h às 12h.

Já a Oficina de Expressão Corporal é mentorada pelo diretor e bailarino Marcelo Ferreira. As atividades são voltadas para pessoas com deficiência física, mobilidade reduzida e idosos. Nela, os inscritos irão trabalhar movimentos e expressões com o intuito de criar uma performance original coletiva. A oficina está marcada para acontecer dos dias 15 a 17 de Abril, das 14h às 16h.

A terceira oficina é a de Artes Visuais, mentorada pelo primeiro grafiteiro surdo da América Latina, o Rafael Odrus. Ela é voltada para pessoas surdas e com perda auditiva. Os inscritos irão ter vivências artísticas e técnicas como grafite (ou outras variações da pintura urbana), que resultará na criação de um mural de pintura produzido de forma coletiva. A oficina está marcada para acontecer dos dias 15 a 17 de Abril, das 13h às 16h.

Em cada oficina, serão disponibilizadas as acessibilidades específicas para o público alvo previsto em cada atividade. Em caso das vagas não serem preenchidas exclusivamente pelos públicos previstos, serão selecionados demais candidatos inscritos.

Cada turma contará com no máximo 20 participantes e não é necessária experiência anterior nos temas para participação. Para participar os interessados devem ser maiores de 18 anos e ter disponibilidade de comparecer às aulas e no evento de encerramento – que será no dia 18 de abril. As inscrições das oficinas acontecem pelo link: bit.ly/oficinaspcd.

Elienne Baptista, mulher com deficiência física, roteirista, produtora e locutora, é uma das consultoras do festival. Para ela, além de toda importância cultural, o projeto tem uma grande importância social. “A iniciativa mostra que nós, pessoas com deficiência, podemos ser inseridas nas artes como protagonistas. As oficinas estão sendo cuidadosamente preparadas e pensadas para extrair de seus participantes o melhor. Com certeza, o resultado final será lindo e surpreendente”, conta.

A construção do festival passa por muitos processos de ideias e diálogos. Suely Lima, mulher com deficiência física e coordenadora do projeto Empreendedoras Inclusivas, que faz parte do time de consultoras do evento, conta que estão constantemente pautando a uma realidade que precisa ser notada como o todo, com mais expectativa e mais credibilidade. “O Festival PCD em si trás conexões a partir das potencialidades, visões e habilidades mediante as oficinas de expressões diversas, em sintonia que se conecta aos espaços com igualdade e oportunidades, transformando ainda mais os espaços em locais mais acessíveis, adequados, adaptados às diversas formas de se movimentar com o corpo”, relata.

A arte é o ponto chave que conecta todo o festival. Para Suzana Lima, mulher negra com deficiência física e graduada em Gestão de Recursos Humanos, que completa o time de consultoras do festival, a ideia de conectar a expressão à arte, remete à descoberta da capacidade de sermos múltiplos talentos. “Cada atividade pensada traz adaptações para um público que merece ser reconhecido em sua diversidade. Eu sei que as oficinas vão nos levar a um momento que não gostaríamos de sair dele, queríamos ficar emergidos nesta atmosfera de uma realidade possível. Estou muito eufórica e confesso que gostaria de viver em um festival de inclusão. Esse será o nosso momento de resgate, de encontro, de conexão, de ecoar nossa existência”, confessa Suzana.

O festival é um projeto do Movimento Cidade, que tem como objetivo levar arte, cor e inclusão para as cidades, além de incentivar o diálogo e a troca de ideias. A marca MC é capixaba e possui outros projetos como MC.Mulheres, MC.Favela, Festival Movimento Cidade, MC.Metaverso e o MC.Arte. Em 2023, por meio de suas ações e projetos, quase 40 mil pessoas foram impactadas pelos programas que ocorreram em cinco territórios brasileiros, nove cidades, com direito a três festivais, 20 oficinas e cerca de 50 shows.

O projeto Festival PcD – Pinta, Canta e Dança, é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do edital de Artes Integradas da Secretaria da Cultura (Secult).

Serviço

Dias: 15, 16, 17 e 18 de abril

Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral – R. São Gonçalo – Centro, Vitória – ES, 29015-210

Inscrições pelo link: bit.ly/oficinaspcd

Inscrição gratuita

O prazo para se inscrever vai até às 23h59 do dia 10 de abril de 2024

Contato: dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected], com o título: DÚVIDAS OFICINAS Festival PcD ou ligue para (27) 992948328 (Paula Parú).

Instagram: @festival.pcd