Veja o trajeto da caminhada mais esperada da Festa da Penha

Romeiros de todas as idades já se preparam para a Romaria dos Homens, a mais esperada da programação da Festa da Penha, que será realizada no próximo sábado, dia 6. São esperadas de 800 mil a 1 milhão de pessoas em todo o trajeto, que começa na Catedral Metropolitana de Vitória e vai até o Parque da Prainha, em Vila Velha, em 14 quilômetros de devoção e perseverança dos fiéis.

A programação começa com a Missa de Envio da Romaria dos Homens, que será realizada às 18 horas e presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Andherson Franklin. Por volta das 19 horas, logo após a Missa de Envio, a imagem de Nossa Senhora da Penha sairá da Catedral Metropolitana.

Ela segue, com o Penha Móvel, pelas ruas do Centro da Capital, passando pela Rua José Marcelino, Rua São Francisco, depois embaixo do Viaduto Caramuru até a Rua Cais São Francisco. A procissão irá desembocar no Parque Moscoso, na Avenida Cleto Nunes, seguindo para Avenida Marcos de Azevedo, depois Avenida Duarte Lemos, até chegar na Rua Pedro Nolasco, já em frente à Ponte Seca.

A imagem, juntamente com os romeiros, segue pela Segunda Ponte, na travessia entre os municípios de Vitória e Vila Velha. Já na cidade Canela Verde, Ela prossegue pela Avenida Carlos Lindenberg; Avenida Jerônimo Monteiro; Avenida Champagnat; Rua Antônio Ataíde, até chegar ao Parque da Prainha.

No Parque da Prainha, a Missa de Encerramento da Romaria dos Homens será presidida pelo Arcebispo da Arquidiocese de Vitoria, Dom Dario Campos.

Lembrando que, no Parque da Prainha, já a partir das 19 horas, haverá transmissão de toda a Romaria, com apresentação da jornalista Carol Monteiro e padre Renato Criste, com animação da Banda Rezza, Milícia Celeste e outros convidados.

A Festa da Penha começou no último domingo (31) e vai até dia 8 de abril. Ela está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. É uma realização da Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha, e correalização da Prefeitura de Vila Velha.

Tem apoio institucional da Prefeitura da Serra e da Prefeitura de Cariacica, apoios da TV Gazeta, A Gazeta, Café 3 Corações e TVE. Copatrocínioda Unimed; Patrocínio Master da ArcelorMittal; e patrocínio do Banestes, Cesan, Atlântica Petróleo, Extrabom Supermercados, Javé Construções e Incorporações,Shopping Vila Velha, Vale e Instituto Cultural Vale. O evento é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria de Estado da Cultura.