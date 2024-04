Operação Átria: armas de fogo e munições são apreendidas no Caparaó

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) divulgou nesta terça-feira (2), o resultado da operação Átria realizada no mês de março nos municípios de Ibatiba, Irupi, Brejetuba, Ibitirama, Iúna e Muniz Freire.

Segundo a Polícia Civil, na ação, os policiais apreenderam três armas de fogo, 19 munições e 14 armas brancas. Além disso, também foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão, onde 167 homes autores de crimes resultantes de violência contra a mulher foram presos, sendo 146 presos e autuados em flagrante, e 21 em razão de cumprimento de mandados de prisão preventiva.

No entanto, a operação contou com a participação de Policiais da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, das suas Delegacias Especializadas (DEAM’S) e Núcleos Especializados NEAM’S, tanto da região metropolitana quanto do interior, bem como com o apoio da Superintendência de Polícia Especializada – SPE, da Superintendência Interestadual de Captura – SUPIC, e de todas as Superintendências do Interior, além dos Policiais Militares da Coordenação Estadual da Patrulha Maria da Penha e dos Policiais Militares das Patrulhas Maria da Penha de todo Estado.

De acordo com a PC, essas foram as ações da Operação Átria realizadas pela Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, e pela Divisão de Direitos Humanos da Polícia Militar/Coordenação da Patrulha Maria da Penha, para o enfrentamento à Violência Contra à Mulher no nosso Estado, que continuarão sempre, de forma integrada trabalhando com todo afinco, na repressão e prevenção, para combatermos à Violência Doméstica e Familiar Contra à Mulher no Estado do Espírito Santo.