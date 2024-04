PM apreende quase 4 mil pinos de cocaína durante fuga no ES

Três suspeitos foram presos e vários entorpecentes apreendidos durante um patrulhamento realizado pela equipe da Força Tática, na escadaria Caminho da Vida, na madrugada desta terça-feira (2). Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu no bairro Bonfim, em Vitória.

De acordo com informações da PM, a equipe policial visualizou alguns homens traficando na região conhecida como Pinheiros. Ao notarem a presença policial, os suspeitos fugiram, dispensando alguns materiais ilícitos pelo caminho. Nisso, eles adentraram em uma residência, sendo acompanhados a todo instante pelos policiais. A equipe realizou o cerco e os suspeitos de 19, 25 e 32 anos foram alcançados e detidos.

No entanto, na ação, foram apreendidos 3.773 pinos de cocaína, 2,833 kg de cocaína, 1,034 kg de crack, 1,100 kg de Ácido Bórico, 70 pedras de crack, 23 frascos de loló, um carregador de pistola calibre .380, 18 munições intactas calibre .380, um rádio comunicador, 1 porta carregador duplo de polímero para pistola, um coldre, duas mochilas, três balanças de precisão, três folhas de “salves” oriundas do sistema prisional e ⁠R$ 225,00 em espécie.

Dois dos detidos possuem mandado de prisão em aberto por diversos crimes, sendo um deles conhecido como gerente do tráfico no bairro. Outro assumiu participação no roubo ao Banestes da Serra, mas não havia sido capturado até então.

Portanto, todo material apreendido e os detidos foram encaminhados para 1ª Delegacia Regional de Vitória.