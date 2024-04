Operação “Lemmy”: 50 policiais cumprem mandados contra o PCV no ES

Um homem de 25 anos e uma mulher de 21 anos, foram presos durante o cumprimento de mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Itararé, em Vitória, na madrugada desta quinta-feira (18). Cerca de 50 policiais foram empenhados para a missão.

Segundo a Polícia Civil, a ação se deu por meio da Superintendência de Policia Especializada (SPE), do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), da Diretoria de Operações Táticas (DOT), e da Secretaria de Justiça (Sejus).

De acordo com a PC, a operação foi realizada com o objetivo de combater as organizações criminosas que atuam no Estado do Espírito Santo, tendo como principal alvo o Primeiro Comando de Vitória (PCV). As diligências foram realizadas nos bairros Itararé, Bonfim, São Benedito e Bairro da Penha.

