Homem é preso por importunação sexual contra vizinha em Atílio Vivácqua

Um homem de 32 anos, foi preso após agarrar e tentar beijar a vizinha no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, na tarde da última segunda-feira (15).

Segundo a Polícia Militar, os policiais foram abordados por populares e logo visualizaram uma mulher visivelmente abalada e chorando. Em conversa com os militares, a vítima relatou que um vizinho a agarrou, tentou beijá-la e tocou em suas partes íntimas.

Além disso, segundo a vítima, o marido dela conseguiu conter o vizinho até a chegada da viatura. Diante disso, o suspeito foi conduzido pela PM à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil informou que o suspeito conduzido à delegacia foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional.

