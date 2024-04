Operação da PF mira jovem suspeito de vender conteúdo sexual infantil no ES

A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um jovem de 22 anos, no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (19).

De acordo com informações repassadas pela PF, o jovem é suspeito de vender, armazenar e compartilhar conteúdo de abuso sexual infantil pela internet. Na residência do acusado, os policiais federais apreenderam quatro celulares, um cartão de memória e um pen drive.

A PF informou que as investigações prosseguem na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal para comprovar a sua participação criminosa da rede mundial de computadores.

