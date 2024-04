Policiais Militares do ES recebem novos coletes balísticos

O comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), coronel Douglas Caus, apresentou na tarde da última quarta-feira (17) a nova aquisição de coletes balísticos feita pela Instituição. O major Gusmão e o capitão Muzi, integrantes da Diretoria de Logística, detalharam as especificações do novo equipamento ao coronel Caus.

Foram adquiridos 612 coletes especiais. Eles serão utilizados pela tropa das unidades especializadas, bem como as Força Táticas. Equipes que atuam em territórios onde a troca de tiros e enfrentamento com os criminosos são mais propícios de ocorrerem.

O colete hibrido adquirido pela PMES consiste de um conjunto de duas proteções balísticas: painéis balísticos (frontal e dorsal) nível III-A, e placas balísticas (frontal e dorsal) nível III Especial, está última com resistência a calibres até 7,62mm, além da capa tática para o acondicionado dos painéis e placas balísticas. A característica hibrida dá a possibilidade do policial militar em usar cada proteção balística de acordo com o nível de poder de fogo criminosos.

Os coletes já foram distribuídos entre as unidades e estão à disposição dos policiais.

“A aquisição dos novos coletes pela PMES caracteriza o esforço do Estado em equipar os policias militares com tecnologias avançadas para combater a criminalidade”, destacou o comandante-geral.