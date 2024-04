Oportunidade! Inscrições abertas para aulas de violão em Anchieta

A Secretaria de Assistências Social de Anchieta, por meio do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Limeira está com inscrições abertas para aulas de violão. Os interessados devem procurar o espaço e realizar a inscrição até o dia 15 de maio.

De acordo com os organizadores, serão disponibilizadas 30 vagas e o curso é para pessoas maiores de 10 anos. O Cras de Limeira funciona ao lado da quadra poliesportiva, das 7h às 16h.

Mais informações: (28) 99275-8464

