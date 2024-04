“Carta Geotécnica” revela vulnerabilidades de áreas urbanas de Vargem Alta

O município de Vargem Alta divulgou, nesta quinta-feira (18), uma carta geotécnica com diversas recomendações para a segurança urbana local.

No estudo, realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), uma das ações sugeridas para Vargem Alta é evitar a cultura de corte, aterro de encostas e a preservação de bons sistemas de drenagens. O objetivo é garantir a ocupação segura das áreas urbanas.

De acordo com os dados, 58% da área indicada foi caracterizada como de baixa aptidão, devido às condições geomorfológicas do município, que possui “relevo acidentado e com predomínio de altas declividades”, explica o pesquisador do SGB Douglas Cabral, coordenador técnico das Cartas Geotécnicas.

Porém, a administração municipal aponta que os dados da carta também indicam um cenário favorável e estratégico para o crescimento planejado do município, uma vez que 20% têm média, e outros 20%, alta aptidão para ocupação.

“As informações mostram que há locais a serem ocupados de forma mais ordeira e menos custosa, evitando que novas áreas de risco geológico surjam no futuro”, afirma Cabral. O pesquisador acrescenta que os dados apresentados dão condições para o município “gerir novas ocupações e proporcionar aumento da área urbana, de maneira mais segura”.

Carta geotécnica

Na primeira Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização publicada em 2024, o SGB apresenta informações sobre os tipos de terrenos e traduz a capacidade de cada unidade para suportar os diferentes usos e práticas da engenharia e do urbanismo, com o mínimo de impacto possível e com o maior nível de segurança para a população. O documento está disponível aqui.

Os levantamentos são feitos em regiões metropolitanas e zonas não ocupadas, que caracterizam áreas de expansão no médio e longo prazos.