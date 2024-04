Ossada humana é encontrada dentro de caçamba de lixo no ES

Uma ossada humana foi encontrada dentro de uma caçamba de lixo no bairro Santa Inês, em Vila Velha, na manhã desta sábado (13). Uma mulher foi encaminhada para a delegacia.

Segundo a Polícia Militar (PM), policiais militares foram acionados para verificar a informação de que havia alguns restos mortais em uma caçamba localizada atrás do cemitério municipal. No local, a equipe identificou a caçamba de entulho que estava na via. No interior havia um crânio e alguns ossos, que aparentavam ser de corpo humano.

O transporte de cadáver foi acionado e enquanto os policiais aguardavam, esteve no local uma mulher relatando que os restos mortais eram de seus familiares. Contou ainda que precisava reformar o túmulo da família e foi autorizada pelo cemitério.

No entanto, como o prazo de 30 dias estava se esgotando e ela não conseguia ninguém para realizar a reforma, na sexta-feira (12), por volta das 16h, contratou um homem que estava nas proximidades e o orientou a jogar os restos mortais com o entulho na caçamba, mesmo tendo sido orientada pelos funcionários do cemitério. A mulher disse que não se atentou quanto às orientações que deveriam ser seguidas.

Devido ao fato, a mulher foi encaminhada para a Delegacia Regional do município para prestar esclarecimentos.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que o serviço de transporte de cadáver da Polícia Científica foi acionado e recolheu os ossos para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Vila Velha. Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.