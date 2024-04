Padre Diocesano de Cachoeiro participa de audiência com Papa

O Padre Diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, Thiago da Silva Vargas encontrou-se com o Papa Francisco nesta quinta-feira, 04 de abril, na Sala Clementina, no Vaticano.

Em Roma desde agosto de 2023, Padre Thiago faz Mestrado em Sagrada Liturgia no Pontifício Ateneu Santo Anselmo e reside no Colégio Pio Brasileiro, que nesta semana celebrou seus 90 anos de fundação. O Sumo Pontífice também recebeu sacerdotes do Pio Latino-Americano e Mexicano.

“Estar diante do Santo Padre é sempre uma experiência única, pois é o encontro com o sucessor do Apóstolo São Pedro, aquele que apascenta e confirma o rebanho do Senhor na fé”, expressou o presbítero natural de Apiacá.

Além disso, o Pontífice, ao iniciar a audiência, compartilhou sua reflexão sobre um tema central na vida dos sacerdotes, o Amor, destacando-o como o elemento primordial da vocação. Francisco enfatizou que todo chamado tem suas raízes no amor divino, no qual Deus, em sua infinita bondade, escolhe seus filhos para um propósito específico, o serviço ao próximo.

“Na ocasião, ao invés de proferir um discurso, o Papa Francisco nos deixou à vontade para fazer-lhe qualquer pergunta. Com muita serenidade e alegria, ele respondeu a todas as perguntas, nos recordou as quatro atitudes que dão solidez à pessoa do sacerdote: A proximidade a Deus, ao bispo, entre os presbíteros e ao povo.”

Na conclusão da audiência, o Papa, além de encorajar os sacerdotes em sua missão, pediu orações e concedeu sua bênção.

Crédito: Diocese de Cachoeiro