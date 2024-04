PC apreende R$ 350 mil em bens de influencer de rifas ilegais em Irupi

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Irupi, realizou uma operação na manhã desta quinta-feira (4), na qual foram apreendidos R$ 350 mil em bens de um digital influencer de 21 anos, que realizava rifas em Irupi. O digital influencer usava de suas redes sociais para anunciar sorteios de motos e outros objetos, cobrando um pequeno valor por cada número.

Segundo o delegado Rafael Caliman, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Irupi, o suspeito passou a promover, com frequência, sorteios de motos, carros e celulares em sua rede social Instagram.

“O influencer valia-se de suas redes sociais para anunciar sorteios de motos e outros objetos, cobrando um pequeno valor por cada número. A realização de rifas e sorteios por meio de redes sociais, não regularizadas, é considerada uma contravenção penal prevista no art. 50, estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele, e 51, de promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal, do decreto lei nº 3688/1941”, disse o delegado Caliman.

Ainda segundo o delegado, a realização de sorteios deve ser autorizada, sem a devida autorização a conduta de promover sorteios configura, como nesse caso específico, uma contravenção penal tipificada no art. 51 do decreto lei nº 3688/1941.

“Representamos pelo sequestro dos bens do suspeito, diante dos indícios de que foram adquiridos com o lucro desses sorteios realizados sem autorização. Foram apreendidos um veículo avaliado em R$ 300 mil e uma moto avaliada em R$ 50 mil”, informou Caliman.

