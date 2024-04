Dupla é detida e materiais do tráfico de drogas são apreendidos no ES

Policiais militares detiveram dois homens e apreenderam uma grande quantidade de materiais do tráfico de drogas nos bairros Bomfim, em Vitória e no bairro Boa Vista I e Guaraciaba, na Serra, na noite da última quarta-feira (3).

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento a pé nas escadarias do bairro Bonfim, em Vitória, a Força tática do 1º Batalhão da Polícia Militar avistou homens em atitude suspeita. Ao perceberem a presença policial, fugiram, abandonando seis kg de cocaína, 649 pinos de cocaína, 364 pinos de crack, 134 papelotes de cocaína, 100g de crack, 71 munições de calibre 5,56MM intactas, 50 munições de calibre 9MM intactas, um carregador para fuzil calibre 5,56MM, um carregador tipo caracol calibre 9mm.

Portanto, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional do município.

Já no bairro Guaraciaba, a guarnição recebeu informações do Serviço Reservado da Unidade (P2) sobre um local de intenso tráfico de drogas. Ao abordar um homem em atitude suspeita no endereço informado, foram encontrados um revólver calibre .38; 58 munições de calibre .38 intactas, quatro munições de calibre .40 intacta, dois jet loader para calibre .38, três pedaços de haxixe pesando 40 gramas no total, um pote contendo farelo de crack de 50 gramas, 124 gramas de maconha, uma pedra de crack, um pé pequeno de maconha (planta), 72 unidades de haxixe, um rolo papel filme, três balanças de precisão.

Diante disso, o detido e todos os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional.

Ainda na Serra, no bairro Boa Vista I, a guarnição abordou um indivíduo em atitude de fundada suspeita. Com ele, foram encontradas uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, calibre .380, um carregador para submetralhadora de fabricação semi-industrial, calibre .380, 16 munições de calibre .380 intactas.

Portanto, o detido juntamente e os materiais apreendidos foram encaminhados pela PM à delegacia.