PC e PM prendem autores de furto na Secretaria de Saúde de Guaçuí

Em uma ação rápida e articulada, Policiais Civis e Militares prenderam dois homens, de 21 e 38 anos, respectivamente. Ambos acusados de furtarem a Secretaria de Saúde de Guaçuí, durante a noite desta quarta-feira (17).

Leia também: PM cumpre pedido de reintegração de posse de propriedade em Guaçuí

Ao tomarem conhecimento do ocorrido, PC e PM passaram a investigar o caso de furto, e com uso de imagens da câmera de segurança, os suspeitos foram identificados.

Assim, começou a busca pelos suspeitos, por toda cidade. Um deles foi encontrado na Avenida Beira Rio, em posse de um dos notebooks furtados. Já o segundo suspeito, foi localizado na Lagoa, no bairro São Miguel.

O segundo notebook furtado em Guaçuí, foi deixado na porta do Posto de Saúde do bairro São Miguel, no CAIC. Assim, ambos foram autuados por furto qualificado e encaminhados para o CDP de Cachoeiro de Itapemirim.