PC e PM prendem seis suspeitos de homicídios ocorridos no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, em conjunto com a 2ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu seis suspeitos de envolvimento em três homicídios ocorridos no mês de março, no município de São Gabriel da Palha. As prisões ocorreram entre os dias 22 e 30 de março.

De acordo com a PC, no dia 13 de março, dois homicídios ocorreram em São Gabriel da Palha. As vítimas foram identificadas como Genivaldo Correia Lisboa, de 34 anos, e Evaldo Pereira Santos, de 46 anos. No dia 24 de março, ocorreu o homicídio de João Lucas Lembrance Ferrazi, de 18 anos.

Já na noite do dia 13 de março, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de homicídio por arma de fogo no bairro Santa Helena, também em São Gabriel da Palha. No local, a equipe constatou o fato. A vítima era um homem de 34 anos. Testemunhas relataram ter ouvido disparos de arma de fogo e notaram a presença de uma motocicleta na região. A vítima residia nas proximidades do fato há cerca de três meses.

Posteriormente, militares também foram acionados para atender um chamado de homicídio por arma de fogo no bairro Asa Branca. No local, os policiais constataram o fato e verificaram que a vítima se tratava de um homem de 46 anos. Segundo informações passadas aos militares, as duas vítimas estavam lanchando juntas no bairro Asa Branca antes dos crimes.

“Até o momento, não identificamos uma conexão entre os executores, apenas que os homicídios ocorreram no mesmo dia, no mesmo horário, mas em bairros diferentes”, disse o titular da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, delegado Ricardo Oliveira.

Leia também: PM apreende mais de 600 drogas escondidas em residência em Itapemirim

Três suspeitos do homicídio Genivaldo Correia Lisboa, de 34 anos, foram identificados e detidos, sendo dois presos preventivamente e o terceiro, temporariamente.

Duas prisões ocorreram no dia 22 de março, os suspeitos de 20 anos e 25 anos, foram detidos no bairro Santa Helena em São Gabriel da Palha. Os dois foram conduzidos à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, onde também foram autuados por tráfico de drogas. No dia 27, o terceiro indivíduo, de 24 anos, foi detido no mesmo bairro onde ocorreram as outras prisões.

Dois suspeitos de assassinar Evaldo Pereira Santos, de 46 anos, no dia 13 de março foram detidos. As prisões ocorreram durante uma operação policial no bairro João Colombi, no último sábado (30), resultando na captura dos dois indivíduos, de 18 e 21 anos, em cumprimento a mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio consumado.

No dia 24 de março, ocorreu o homicídio de João Lucas Lembrance Ferrazi, de 18 anos. Durante o patrulhamento na região de Populares, também em São Gabriel da Palha, policiais militares ouviram três barulhos de disparos de arma de fogo e em seguida um indivíduo correndo, vindo da praça. Ele, ao avistar a viatura, seguiu em direção à Rua Lacy Garcia Genelhu até a Rua Argentina Bussular, fugindo entre os muros e terrenos. Apoio foi solicitado, porém o indivíduo não foi localizado.

Uma arma, revólver calibre 38, com seis munições, sendo três deflagradas, que havia sido dispensada pelo suspeito no momento em que ele viu a viatura, foi encontrada. Logo após as buscas, foi encontrado um indivíduo de 18 anos na praça, caído, baleado e sem vida.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, delegado Ricardo Oliveira, dois suspeitos foram identificados. Um deles, um suspeito de 21 anos, teve sua prisão temporária cumprida também no último sábado (30).

Ainda segundo o delegado, a possível motivação dos homicídios está ligada ao tráfico de drogas. Os suspeitos detidos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP).