PF deflagra operação contra fake news eleitoral no ES

A Polícia Federal deflagrou a operação Revelado, com o objetivo de reprimir a disseminação de fake news eleitoral. Foi cumprido um mandado de busca no município da Serra, na manhã desta quinta-feira (25).

Segundo a PF, durante a campanha eleitoral de 2020, os responsáveis fixaram cartazes em muros e postes e fizeram publicação em rede social com conteúdo difamatório a um candidato.

No entanto, a ação demonstra o firme propósito da Polícia Federal em combater a desinformação eleitoral, sendo uma prioridade na sua atuação. Esse tipo de ação visa manter a normalidade do pleito, assegurando-se, com isso, que o resultado das urnas seja um retrato fiel da vontade popular.

Desse modo, independente de eventuais complexidades inerentes a essas investigações, a Polícia Federal cumprirá seu papel institucional de defesa da democracia e repressão às fake news que possam influenciar o eleitorado.

A PF informou que o nome da operação se deve ao fato de que, apesar do aparente anonimato na internet, é possível a identificação dos responsáveis que promovem a desinformação nas eleições.

“Sendo assim, a ação realizada nesta quinta-feira (25) é mais um alerta para aqueles que pretendem fazer uso de informações falsas nas próximas eleições, sinalizando aos autores desse tipo de crime que serão identificados e punidos”.

Portanto, os envolvidos responderão pelo crime de divulgação de fato inverídico e difamação eleitoral, previstos nos art. 323 e 325 do Código Eleitoral.