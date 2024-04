PL oficializa nome da extrema direita para corrida eleitoral em Itapemirim

Mais um pré-candidato entrou na disputa pelo comando da Prefeitura de Itapemirim. O empresário e pós-graduado em Gestão Empresarial Vinícius Viana é o nome lançado pelo Partido Liberal (PL) para concorrer ao pleito eleitoral em outubro deste ano na cidade.

Para encarar as eleições municipais, ele apostará nas estratégias ditadas pela extrema direita e aliados do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no Espírito Santo.

LEIA TAMBÉM: Iniciativa traz impacto significativo na vida de agricultores do ES

Em sua rede social, Vinícius Viana já tem apoio declarado de parlamentares como o deputado estadual Callegari, deputado federal Gilvan da Federal e do senador e presidente estadual do PL, Magno Malta.

Além do prefeito Dr. Antônio, que vai tentar a reeleição, o pré-candidato da extrema direita, terá como adversários em Itapemirim o vereador e presidente da Câmara de Itapemirim, Paulo Graúna (Republicanos); Geninho Bechara (PDT), Alex Wingler (Podemos) e Thiago Peçanha (PSB).