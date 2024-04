Plano de Auxílio Mútuo: empresas do ES se unem para emergências

As indústrias capixabas desenvolveram um Plano de Auxílio Mútuo (PAM) para momentos de emergência, como em casos de incêndios em fábricas. Este é o primeiro do Espírito Santo, já em todo o Brasil, existem mais de 50 Planos.

O trabalho foi uma iniciativa das indústrias do Centro-Norte do ES junto com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e coordenado pelo Sesi Saúde ES.

Todavia, com foco na segurança das indústrias, o PAM também contou com o apoio do Observatório da Indústria da Findes, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Associação de Desenvolvimento de Linhares (Adel), empresas, entre outros.

Aliás, para a presidente da Findes, Cris Samorini, criar o primeiro Plano de Auxílio Mútuo do Estado só reforça o potencial que a indústria tem de contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

“A cooperação entre as empresas e comunidades próximas fez toda diferença para conter o avanço das chamas. Ficamos muito felizes em coordenar, por meio do Sesi Saúde, um comitê que implantou um projeto tão relevante para o Estado. Com certeza o Centro-Norte capixaba vai se mobilizar de forma muito mais ágil e estruturada caso ocorra algum imprevisto”, destacou.

Criação do Comitê de Resposta à Emergências da Região Centro-Norte do ES

Em novembro de 2023, a fábrica da Cacau Show, em Linhares, pegou fogo. Contudo, semanas depois do ocorrido, a Placas do Brasil, localizada em Pinheiros, também registrou o mesmo ocorrido. Nenhuma das ocorrências teve vítimas.

Após os casos, foi criado o Comitê de Resposta à Emergências da Região Centro-Norte do ES. A primeira reunião foi realizada na sede da Findes, em Vitória, em dezembro do ano passado.

O Comitê foi o responsável pelo levantamento dos recursos que as empresas participantes possuem, como carros-pipa e equipe de brigada. Além disso, criou o Plano de Auxílio Mútuo, uma iniciativa de colaboração para unir as empresas, o Corpo de Bombeiros, o poder público e a comunidade no auxílio ao atendimento emergencial em casos de ocorrências de sinistros.

Contudo, 14 empresas integram o PAM. São elas: Athus Locações e Serviços, Cimol Móveis, Lasa Linhares Agroindustrial, Liesa Linhares Embalagens, MGM Móveis, Norte Recicla, Panan Móveis, Peroba Móveis, Placas do Brasil, Seacrest Petróleo, Suzano, Usina Alcon, Volare Veículos e WEG Linhares.

Aliás, os municípios contemplados na iniciativa são: Aracruz, Linhares, Rio Bananal, Sooretama, Jaguaré, São Mateus, Conceição da Barra, Pinheiros e Pedro Canário.

Entenda quais as contribuições do PAM:

Preservar a vida, que é a prioridade máxima em um atendimento socorrista;

a vida, que é a prioridade máxima em um atendimento socorrista; Mobilizar as empresas, comunidade e órgãos públicos para reduzir o tempo de espera por socorro;

as empresas, comunidade e órgãos públicos para reduzir o tempo de espera por socorro; Realizar ações coordenadas, com atribuições e estrutura definida em estatuto próprio;

ações coordenadas, com atribuições e estrutura definida em estatuto próprio; Conhecer os recursos humanos e humanitários à disposição de todas as empresas em situação de emergência;

os recursos humanos e humanitários à disposição de todas as empresas em situação de emergência; Controlar as ocorrências para reduzir o impacto ao patrimônio das empresas necessitadas.