PM apreende mais de 70 Iphones escondidos em painel de carro no ES

A Polícia Militar apreendeu 71 celulares que estavam escondidos dentro do painel de um carro no bairro Cocal, em Vila Velha, na última quinta-feira (4).

Segundo a PM, os militares realizavam patrulhamento no bairro, quando a equipe de Força Tática visualizou um veículo Hyundai i30, que estava realizando conversões em velocidade excessiva incompatíveis com as vias.

No entanto, os militares abordaram o veículo e durante vistoria, localizaram no interior do seu painel e câmbio 71 celulares Iphone de vários modelos.

Diante disso, o material foi apreendido e o condutor foi conduzido ao plantão policial da 2ª Regional de Vila Velha.