Com alvará de soltura, homem é preso após furtar duas mulheres no ES

Na manhã desta quinta-feira (04), um homem, de 41 anos, foi detido após furtar duas mulheres na Avenida Nossa Senhora da Penha, na Praia do Canto, em Vitória. Uma delas dentro do ônibus. A prisão aconteceu logo após o segundo crime, quando populares pararam uma viatura da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV).

“Estávamos realizando patrulhamento quando vimos pessoas acenando no ponto de ônibus. Em contato com uma das vítimas, de 74 anos, ela nos relatou sua bolsa havia sido furtada enquanto aguardava o coletivo”, detalhou o agente Lins, do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop).

A vítima repassou características sobre o suspeito, sendo uma delas muito marcante. “O indivíduo que procurávamos tinha camisa laranja e dificuldade de locomoção. Como ele fugiu a pé, intensificamos as buscas na região mais próxima do ponto de ônibus e conseguimos localizá-lo no ponto de ônibus seguinte, em Santa Lúcia. Assim que ele tentou se esquivar, fizemos a abordagem”, detalhou a agente Giovana Santos, também integrante da equipe.

O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. Com ele, foram apreendidos os pertences da vítima do ponto de ônibus e também dois celulares. “Ele afirmou que um era dele e outro da esposa dele, porém, não conseguia desbloquear nenhum dos dois aparelhos. Um deles tocou e quando atendemos, descobrimos que se tratava de um aparelho furtado dentro do ônibus. A vítima foi até à delegacia buscá-lo”, contou Lins.

Vítimas

Para a agente Giovana, a semelhança entre as vítimas chamou a atenção. “Ele escolhia mulheres, já senhoras e de aparente fragilidade, entendendo que se tratavam de pessoas mais vulneráveis para os seus furtos”, observou.

Esta não foi a primeira vez que o criminoso foi detido por furto. Ele já responde a processo pelo mesmo delito, porém, respondia em liberdade desde dezembro quando recebeu alvará de soltura. Além disso, possui passagens por associação ao tráfico de drogas e roubo.