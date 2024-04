Veículo roubado há quase três anos no RJ é recuperado no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), abordou um homem de 34 anos e recuperou um veículo na tarde da última segunda-feira (1º), no município de Serra, no Espírito Santo.

De acordo com a PRF, após vistoria, constatou-se que se tratava de um clone de um veículo de mesma marca, modelo e cor, sendo que o original possui restrição de roubo, ocorrido no dia 21 de agosto de 2021, no município do Rio de Janeiro.

Portanto, a ocorrência foi encaminhada para 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Serra.