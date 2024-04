PM detém dupla com materiais do tráfico de drogas em Atílio Vivácqua

A Polícia Militar deteve dois suspeitos e apreenderam materiais usados no tráfico de drogas no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na última quarta-feira (10).

A PM informou que policiais militares receberam informações de que homens conhecidos das equipes polícias estariam portanto armas de fogo e traficando drogas nas casinhas populares, no município.

Diante das informações, a equipe realizou o cerco próximo ao local da denúncia e localizaram 40 buchas de maconha, dois rádios comunicadores, uma submetralhadora caseira calibre 380, dois carregadores, 15 munições, uma balança de precisão, dois celulares e R$ 131,00 em espécie.

Portanto, os conduzidos e o material apreendido foi entregue ao delegado de plantão na 7° Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.