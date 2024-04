Operação da PM e PC apreende arma usada em homicídio ocorrido em Irupi

A Polícia Civil do Espírito Santo (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Irupi, e com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PM), realizou na última quarta-feira (10), uma operação conjunta que resultou na apreensão de uma arma de fogo utilizada em um crime de homicídio ocorrido no município de Irupi.

Segundo a PC, o crime aconteceu no dia 28 de março deste ano, no distrito de Santa Cruz, zona rural de Irupi. Um homem identificado como Getúlio Pereira dos Anjos, de 40 anos, foi assassinado a tiros. De acordo com as investigações, a vítima e o suspeito brigaram em pelo menos duas oportunidades.

“No dia do crime, por sua vez, os dois estavam em um bar localizado a poucos metros do ponto em que a execução aconteceu. Apuramos que logo depois que a vítima deixou o bar, o suspeito subiu em sua motocicleta e a seguiu, executando-a menos de duzentos metros depois”, explicou o titular da Delegacia de Irupi, delegado Rafael Caliman.

De acordo com as investigações, o suspeito é um indivíduo de 24 anos. Com essas informações, a DP de Guaçuí representou por um mandado de busca e apreensão em desfavor do indivíduo, com o intuito de apreender a arma de fogo utilizada no crime.

Após o Poder Judiciário deferir o pedido, as equipes se dirigiram ao endereço do suspeito na localidade denominada Vila do Nelson, na zona rural do município, e deram cumprimento à ordem judicial.

No entanto, o suspeito foi localizado na casa dele, não reagiu e informou onde havia escondido a arma de fogo. A equipe seguiu ao local e encontrou a arma dentro de uma sacola escondida no meio de uma plantação de café.

Portanto, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Ibatiba, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado.

“O investigado não tem passagens criminais, não está prejudicando a investigação e não tentou se evadir do município. Por esses motivos, não representamos pela prisão preventiva dele”, disse o delegado Rafael Caliman.