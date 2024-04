Polícia Ambiental identifica desmatamento em reserva legal em Irupi

A equipe do 2° Pelotão da 4° Companhia de Polícia Militar Ambiental deflagrou uma ação de fiscalização contra crimes ambientais, em especial os cometidos contra a flora nativa do Bioma da Mata Atlântica, no município de Irupi, nesta semana.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, foi identificado o ato ilícito contra a flora através da prática de desmate de áreas mata nativa, em estágio médio de regeneração, inserida em área de reserva legal.

De posse de informações passadas pelo canal do Disque Denúncia 181, foi possível realizar uma mensuração prévia dos danos nas áreas de vegetação nativa, e ao chegar ao local, foi verificado que na localidade de Santa Cruz, zona rural do município, houve o desmate de uma área total de 17.620 m², totalizando em aproximadamente o equivalente a dois campos oficiais de futebol, sendo o responsável identificado e autuado com embargo e multa no valor de R$ 13.925,13.

Toda intervenção constatada foi realizada sem autorização do órgão ambiental competente, infringindo o que diz o artigo Art. 38-A da Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), ficando o responsável autuado pelos policiais militares, onde irá responder na justiça pelos atos praticados, sob pena de detenção de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Denúncias devem ser realizadas através do Disque Denúncia – 181 ou pelo sítio eletrônico: disquedenuncia181.es.gov.br, o anonimato é garantido.