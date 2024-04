Polícia investiga morte por disparos de arma de fogo em Castelo

A Polícia Civil está investigando a morte de um homem de 54 anos, que foi encontrado morto com marcas de disparo de arma de fogo na localidade de Pati, zona rural de Castelo, na manhã desta terça-feira (2).

A Polícia Militar informou que ao lado do corpo do homem havia uma espingarda calibre 12, que segundo a PM, pertencia a vítima.

A Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados no momento.

Leia também: Homem é encontrado morto com marcas de tiros em Castelo

A PC destaca ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.