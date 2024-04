Homem é encontrado morto com marcas de tiros em Castelo

Um homem, de 54 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros na localidade de Pati, zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (2).

Em contato com a Polícia Militar, fomos informados que a equipe foi acionada para ir ao local, para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, a equipe encontrou o corpo da vítima, de 54 anos, com lesões por arma de fogo. Além disso, os militares informaram que ao lado do corpo havia uma espingarda calibre 12, que pertencia a vítima.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Leia também: Briga entre casal termina com duas pessoas feridas em Muniz Freire

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.